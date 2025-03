Semana terá temperaturas amenas e recuo da chuva na maior parte do RS 

Temperatura deve permanecer na faixa dos 20ºC nos próximos dias no Rio Grande do Sul. André Ávila / Agencia RBS

Depois de uma onda de calor intenso, as temperaturas amenas devem predominar no Rio Grande do Sul nesta semana. Uma frente fria que atua no Estado contribuiu para derrubar o termômetro, que deve permanecer na faixa dos 20ºC nos próximos dias em todas as regiões.

— As temperaturas devem se manter mais amenas. Nesta semana, não haverá aquele calorão que tivemos nos últimos dias. A frente fria deve seguir influenciando o tempo ao longo da semana — explica o meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria Daniel Caetano.

De acordo com ele, a chuva também deve recuar ao longo da semana, conforme a frente fria se desloca em direção à região Sudeste.

Com isso, o sol volta a aparecer em boa parte do Estado, principalmente a partir de quarta-feira (12), quando o tempo seco volta a predominar — exceto em áreas do Noroeste, Norte, Serra e faixa litorânea, onde pode haver pancadas de chuva a qualquer hora do dia, conforme informações da Climatempo.

Entre segunda e terça-feira (11), não estão previstos grandes volumes de chuva, em geral. Não deve chover nas faixas Oeste, Campanha e Sul do Estado. Já nas regiões Metropolitana, Central, Missões, Norte, Vales e Serra, ainda há previsão de pancadas isoladas. Entre quarta e sexta-feira (14), pelo menos, o tempo deve se manter seco em todo o Estado, segundo Caetano.

Com isso, as temperaturas devem subir na sexta-feira. No início da semana, principalmente, algumas regiões terão manhãs mais frias, como na Campanha. Em Bagé, por exemplo, a segunda-feira deve registrar temperatura mínima de 10ºC. Conforme a precipitação recua e avança o ar seco, deve ficar mais quente no final da semana.

Alerta de tempestade

Haverá pontos isolados com chuva mais forte e possibilidade de raios, principalmente na faixa do Norte do RS, Missões, Noroeste, Serra e Nordeste, conforme informações da Climatempo. Há um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até 10h de segunda-feira, que indica risco de tempestade que abrange Noroeste, Nordeste e Região Metropolitana.

Como fica o tempo na próxima semana

Porto Alegre

Segunda-feira (10): 19ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 20ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 21ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 31ºC

Bagé

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Passo Fundo

Segunda-feira (10): 15ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 18ºC a 27ºC

Quarta-feira (12): 18ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 20ºC a 29ºC

Caxias do Sul

Segunda-feira (10): 14ºC a 21ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 23ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 16ºC a 26ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Pelotas

Segunda-feira (10): 16ºC a 25ºC

Terça-feira (11): 19ºC a 26ºC

Quarta-feira (12): 20ºC a 25ºC

Quinta-feira (13): 21ºC a 27ºC

Sexta-feira (14): 21ºC a 28ºC

Quaraí

Segunda-feira (10): 13ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 14ºC a 28ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 29ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 29ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 33ºC

Vacaria

Segunda-feira (10): 10ºC a 23ºC

Terça-feira (11): 15ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 16ºC a 26ºC

Quinta-feira (13): 17ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 31ºC

Santa Maria

Segunda-feira (10): 13ºC a 24ºC

Terça-feira (11): 16ºC a 25ºC

Quarta-feira (12): 17ºC a 27ºC

Quinta-feira (13): 18ºC a 28ºC

Sexta-feira (14): 19ºC a 32ºC