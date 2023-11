O tempo segue instável nesta sexta-feira (17), com previsão de temporal e alto volume de chuva, acompanhado de vento forte nas regiões Norte e Noroeste. Nas demais áreas, a chuva se concentra no período da tarde. Na Campanha e no Sul, em cidades como Bagé e Rio Grande, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia.