A passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, foi fechada novamente na manhã desta quinta-feira (16). Desde o dia 30 de outubro, quando a vazão da água alcançou a marca histórica de 24,2 milhões de litros de água por segundo, o local foi interditado e reaberto diversas vezes.