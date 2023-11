A passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, nas Cataratas do Iguaçu, foi fechada novamente na manhã desta sexta-feira (10). O local, um dos pontos turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, tinha sido reaberto na quinta-feira (9) após ficar 10 dias interditado. O espaço foi bloqueado por questões de segurança, uma vez que a vazão de água voltou a subir.