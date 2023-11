A passarela das Cataras do Iguaçu foi reaberta na manhã desta quinta-feira (9). O local que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, um dos pontos turísticos do Parque Nacional do Iguaçu, estava interditado desde o dia 30 de outubro após a vazão da água chegar a 24,2 milhões de litros de água por segundo, 16 vezes acima da média.