Áreas de cinco Estados do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil vão enfrentar uma onda de calor que deve se estender pelo menos até sexta-feira (10). A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que nesta quarta-feira (8), emitiu alerta de nível amarelo para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Esse aviso é dado sempre que a previsão indicar que a temperatura deve ficar 5°C acima da média pelo período de pelo menos dois dias consecutivos.