Com as temperaturas globais atingindo níveis recordes e eventos climáticos extremos afetando pessoas em todo o mundo, a 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28) começa nesta quinta-feira (30) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Até o dia 12 de dezembro, as 198 Partes da Convenção da ONU concluirão o balanço do progresso na implementação das metas do Acordo de Paris. E o desafio é grande para todos os líderes envolvidos.