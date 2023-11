A exatos 30 dias para a 28ª Conferência do Clima das Nações Unidas de Dubai (COP28), o Brasil se prepara para ser a maior delegação do evento em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Ministério das Relações Exteriores (MRE) já conta 1,4 mil participantes, que representam setor público, empresariado e sociedade civil. No pavilhão brasileiro, já há previsão de 110 eventos no período da COP, que vai de 30 de novembro a 12 de dezembro.