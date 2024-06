A RS-129 será bloqueada em dois momentos nesta sexta-feira (21) para detonação de rochas no trecho entre Muçum e Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari. A interrupção do tráfego ocorre no segmento entre os quilômetros 87 e 94, das 8h30min até as 11h30min, e das 14h às 17h.