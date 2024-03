Duas mulheres morreram em um acidente com um ônibus de turismo na BR-116, em Pelotas, no sul do Estado, na madrugada deste domingo (3). As vítimas, de 42 e 70 anos, não tiveram as identidades divulgadas. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras 40 pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas – 33 foram encaminhadas para hospitais da região, segundo a concessionária Ecosul.