O condutor de um Renault Sandero, de 63 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito que também envolveu um ônibus e um caminhão na RS-122, em Caxias do Sul. A colisão foi registrada por volta das 7h10min desta terça-feira (27) no km 67, nas proximidades do acesso ao Campus 8 da UCS.