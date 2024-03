Uma das vítimas do acidente com ônibus de turismo na BR-116, em Pelotas, na madrugada deste domingo (3), é a dona da agência que organizou a viagem. Mineia de Oliveira da Silva Chiquine, 42 anos, teve a morte confirmada por familiares. Uma mulher de 70 anos também faleceu no local. Ela foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Maria Emília Marisson. Outras 40 pessoas ficaram feridas.