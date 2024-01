Sem gerar bloqueios na rodovia, entidade empresariais e políticas realizaram um protesto no km 396, na BR-116, em Camaquã, no sul do RS. Conforme os organizadores, a mobilização busca chamar a atenção das autoridades federais e interromper a proposta de aumento da tarifa de cinco praças de pedágio da BR-116 e da BR-392.