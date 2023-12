Quatro pessoas morreram em dois acidentes ocorrido na RS-115, no Vale do Paranhana, na noite dessa terça-feira (5). O primeiro acidente ocorreu às 23h30min em Três Coroas, no km 18. Um homem morreu ao capotar o Voyage que dirigia rumo a Igrejinha. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele não usava cinto de segurança.