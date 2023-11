Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (7), pelo crime de homicídio doloso cometido em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Segundo o delegado Ivanir Caliari, que responde pela delegacia do município, o jovem confessou que atropelou um homem na manhã desta terça, na RS-115, por vingança, devido ao furto de uma televisão.