Uma carreta com cerca de 7,2 mil litros de bebidas foi apreendida nesta sexta-feira (20) na BR-290, em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga era trazida ilegalmente do Uruguai, sem passar pela liberação aduaneira. A bebida estava dentro de 1,2 mil caixas escondidas sob lonas na carroceria da carreta.