Um ciclista de 61 anos morreu na tarde desta sexta-feira (20) em um acidente de trânsito próximo ao km 525 da BR-116, em Pelotas, no sul do Estado. O acidente aconteceu por volta das 13h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem tentou cruzar a via de bicicleta em um trevo e atravessou a frente de um caminhão que seguia na preferencial no sentido Pelotas-Jaguarão.