Um homem morreu em um acidente entre um carro e um caminhão no começo da manhã desta quinta-feira (19) na BR-392, em São Sepé, na Região Central do Estado. A identidade da vítima ainda não foi confirmada pelos policiais.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal, entre um Fiat Palio, que seguia no sentido Santa Maria – São Sepé, e um caminhão sem reboque, que fazia o sentido contrário. O caso aconteceu por volta das 7h40, perto do trevo de acesso ao município de Formigueiro.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do caminhão foi socorrido e encaminhado a atendimento médico.