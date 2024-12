Trump escolhe bilionário que fez caminhada espacial com a SpaceX para coordenar a Nasa

Isaacman comandou o primeiro voo lançado ao espaço apenas com civis.

Bilionário e primeiro civil a realizar uma caminhada pelo espaço , Jared Isaacman irá chefiar a Agência Espacial Norte-americana (Nasa) no novo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos . A decisão, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado, foi anunciada na quarta-feira (4).

"Estou encantado de nomear Jared Isaacman, um destacado líder empresarial, filantropo, piloto e astronauta , como administrador da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço (Nasa)", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Em setembro, Isaacman comandou a missão Polaris Dawn e tornou-se o primeiro civil a flutuar pelo espaço, ao passar alguns minutos fora da nave Crew Dragon. Em sua primeira manifestação após o anúncio de Trump, o bilionário destacou o objetivo de criar oportunidades para que mais pessoas possam viver e trabalhar no espaço.

"Inevitavelmente, haverá uma economia espacial próspera, que criará oportunidades para que inúmeras pessoas vivam e trabalhem no espaço. Na Nasa, perseguiremos apaixonadamente essas possibilidades", escreveu no X, antigo Twitter e também empresa de Elon Musk.

Quem é Jared Isaacman?

Natural da Pensilvânia, Jared Isaacman tem 41 anos e fundou a empresa que se transformou na Shift4 Payments no porão da casa de sua família, quando tinha 16 anos. Atualmente, segundo a Forbes, a companhia é responsável por administrar os pagamentos de um terço dos restaurantes e hotéis dos Estados Unidos.

O bilionário possui experiência como piloto de aviões militares e participou de mais de cem shows aéreos. Conforme o site do projeto Polaris, ele conquistou dois recordes mundiais de voos de velocidade ao redor do mundo, em 2008 e 2009.

Com fortuna avaliada em US$ 1,8 bilhão (aproximadamente R$ 10 bilhões), estima-se que ele tenha investido mais de U$S 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,2 bilhão) para integrar projetos espaciais da SpaceX.