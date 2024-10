A rede social X informou nesta terça-feira (1º) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que pagará R$ 28,6 milhões em multas impostas pela Corte para poder voltar a funcionar no país. O X está bloqueado no Brasil desde o dia 30 de agosto após decisão do ministro Alexandre de Moraes, confirmado pela Primeira Turma do STF.