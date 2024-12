Senado vota nesta terça-feira projeto que regulamenta uso de inteligência artificial

Texto é de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial (IA) no Brasil será votado no Senado nesta terça-feira (10). A sessão deliberativa está marcada para as 14h e tem sete itens na pauta, além da indicação de autoridades sabatinadas pelas comissões.