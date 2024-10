Apesar da liberação da Justiça, a volta da plataforma X, antigo Twitter, depende das operadoras de internet no país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio nesta terça-feira (8), em até 24 horas. A decisão ocorreu após o pagamento das multas e a indicação de um responsável legal do X no Brasil.