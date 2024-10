Conforme havia sido determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os valores em aberto de R$ 28 milhões em multas a serem pagos pela rede social X finalmente foram creditados corretamente. A transferência teve que ser refeita após o ministro Alexandre de Moraes constatar que o pagamento realizado pelo X, na última sexta-feira (4), foi feito a uma conta que não constava no processo. As informações são do g1.