Missão da Nasa busca explorar lua de Júpiter com potencial de abrigar vida; confira ao vivo

A Nasa marcou para esta segunda-feira (14) o lançamento da sua primeira missão para Júpiter em mais de uma década. O foco será uma de suas luas, que tem um oceano de água líquida, fazendo com que seja um dos locais promissores para investigar vida fora da Terra. A decolagem está prevista para 12h06min na Flórida, 13h06min no horário de Brasília. Será usada uma aeronave SpaceX Falcon Heavy, partindo do histórico Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy para levar a Europa Clipper, que é a maior nave para uma missão planetária.