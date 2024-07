“Não foi um ataque, foi um problema, um erro mesmo”, diz coordenador do Grupo de Seguranças de Sistemas da PUC sobre apagão cibernético

O apagão cibernético que causou o cancelamento de voos e afetou serviços de instituições bancárias em diversos países, inclusive no Brasil, nesta sexta-feira (19), é resultado de uma “falha de atualização” de um software de proteção, segundo Avelino Zorzo, coordenador do Grupo de Segurança de Sistemas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, ele tranquilizou quanto à possibilidade de se tratar de um ataque hacker.