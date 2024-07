Na manhã de sexta

Aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas em meio a apagão cibernético

Relatos compilados pela plataforma Downdetector dão conta de problemas no acesso ao Bradesco e de sua marca digital Next, do Banco Pan e do Neon. Apps de outras instituições, no entanto, seguiram funcionando normalmente

19/07/2024 - 08h43min Atualizada em 19/07/2024 - 09h32min