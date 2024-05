Com o avanço das águas sobre as ruas de Porto Alegre, em especial no Centro Histórico, Menino Deus, Quarto Distrito e Cidade Baixa, uma ferramenta que é essencial é a comunicação. Seja para relatar como está a situação de determinada área ou, até mesmo, pedir resgate. Assim, a telefonia e a internet móvel funcionando são de extrema importância em situações como esta. E, de acordo com as operadoras, os serviços seguirão em funcionamento.