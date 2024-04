“Ameaça à segurança nacional”. Assim o Governo dos Estados Unidos definiu e embasou sua decisão de banir o TikTok no país, em projeto de lei sancionado pelo presidente, Joe Biden, nesta quarta-feira (24). O fato gerou debate sobre o impacto que medida pode ter, inclusive em outros países. No Brasil, entretanto, as chances de que o mesmo ocorra são reduzidas. Isso porque o cenário de tensão geopolítica entre China e Estados Unidos é determinante para a decisão.