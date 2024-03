Na última semana, a justiça de São Luís, no Maranhão, condenou a Bytedance Brasil Tecnologia, empresa responsável pela rede TikTok no país, por coleta indevida de dados dos usuários na plataforma. O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) determinou multa de R$ 23 milhões, além de uma indenização de R$ 500 para cada usuário que se sentir lesado e comprovar que utilizava o aplicativo antes de junho de 2021. A empresa, que não se pronunciou sobre o caso, ainda pode recorrer da decisão.