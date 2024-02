879 dias — completados nesta segunda-feira (5) — e contando. O astronauta russo Oleg Kononenko é o novo detentor do recorde de permanência no espaço. A marca, que era do seu compatriota Gennady Padalka, que passou 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos no espaço, foi quebrada no último domingo (4).