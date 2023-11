Youtuber com maior número de inscritos no mundo, Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast (nome também atribuído ao seu canal na plataforma), publicou um vídeo neste domingo (5) mostrando que financiou a construção de 100 poços de água em cinco países da África. Ao acompanhar as obras, o influenciador também ajudou a solucionar outros problemas das comunidades beneficiadas, promovendo a doação de livros para escolas, bicicletas para crianças e a reconstrução de uma ponte sobre um rio.