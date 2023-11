O Google anunciou, na quarta-feira (8), um novo recurso que utiliza inteligência artificial (IA) gerativa para fazer pesquisas. A Experiência Generativa de Pesquisa, ou SGE (Search Generative Experience, em inglês), apresenta ao leitor um texto original feito com IA para responder às buscas dos usuários, no lugar de apenas listar links para outras páginas na web. A novidade segue o lançamento do Bard, novidade da empresa anunciado em julho.