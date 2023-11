A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) segue monitorando o restabelecimento dos serviços de telefonia e internet em 48 municípios de São Paulo afetados pelas chuvas do fim de semana. "Na cidade de São Paulo, os usuários podem enfrentar instabilidade do sinal na utilização do serviço de telefonia móvel devido a falta de energia prolongada que afetou as antenas", diz a agência em nota.