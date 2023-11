Observando uma tendência dos últimos anos, o número de domicílios com acesso à internet no Rio Grande do Sul apresentou crescimento em 2022. São 4,1 milhões de lares (92,6%) conectados de um total de 4,43 milhões. Isso representa aumento de 1,6 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, quando ficou em 91%. Em 2021, em números absolutos, 3,9 milhões dos 4,3 milhões domicílios gaúchos tinham acesso à internet.