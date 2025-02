PM de folga mata cachorro da raça pit-bull a tiros em Santa Maria

Imagens mostram homem com arma na mão após atirar no animal.

Conforme o delegado Carlos Alberto Dias Gonçalves, o fato ainda será apurado. Segundo a ocorrência, o homem relatou que viu, da sacada do apartamento onde estava, o cachorro atacando outro animal, além de crianças próximo do local. Ele relatou que atirou quatro vezes, para encerrar o ataque do pitbull e evitar que o animal atacasse as crianças.