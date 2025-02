Em Canoas, homem é preso por tentar incendiar abrigo para vítimas da enchente

O homem foi flagrado por brigadianos enquanto ateava fogo em lonas na entrada do abrigo. Brigada Militar / Reprodução

Um homem de 51 anos foi preso por tentar atear fogo no Centro Humanitário de Acolhimento (CHA) Esperança, no bairro Igara, em Canoas, na Região Metropolitana. O suspeito foi flagrado por brigadianos que atuam no local, na tarde desta terça-feira (11).

Os policiais militares agiram após perceberem que o suspeito estava ateando fogo em lonas na entrada do local. Eles conseguiram extinguir as chamas rapidamente com extintores, e por isso, houve poucos danos materiais e ninguém foi ferido.

De acordo com a polícia, o homem estava acolhido no local até segunda, quando foi expulso do abrigo por não aderir às normas de convivência social exigidas pelo estabelecimento. Testemunhas relataram à polícia, que ao sair do CHA, o suspeito ameaçou incendiar a estrutura.

Conhecidos como "cidades provisórias", os CHAs são espaços idealizados pelo governo do Estado junto com as prefeituras que buscam acolher, temporariamente, famílias atingidas pela enchente, até a construção de casas definitivas por meio de programas do governo federal.