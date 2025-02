Começa construção de casas definitivas para famílias desabrigadas pela enchente no RS

Leite (D) esteve no loteamento Jardim Cidade Alta, em Muçum, ao lado do prefeito da cidade, Mateus Trojan (E). Mauricio Tonetto / Divulgação

Nove meses depois da enchente que devastou o Rio Grande do Sul, as primeiras casas definitivas construídas para as famílias afetadas pelo desastre começam a tomar forma em municípios da Serra e do Vale do Taquari. Nesta quarta-feira (5), o governador Eduardo Leite fez uma incursão em seis dos 11 municípios que receberão moradias neste lote.

A primeira parada foi em Santa Tereza, na Serra, no loteamento Stringhini II, que terá 24 casas entregues até o final de abril. São moradias de 44 metros quadrados, divididas em dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, um banheiro e área de serviço externa.

O roteiro da comitiva incluiu ainda passagens por Muçum, Encantado, Estrela, Lajeado e Cruzeiro do Sul. De acordo com a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), serão 422 moradias construídas no primeiro lote do programa A Casa é Sua – Calamidade, a um custo total de R$ 58,7 milhões.

O projeto também contemplará moradores de Arroio do Meio, Roca Sales, Venâncio Aires, General Câmara e Putinga.

Além do investimento do Executivo estadual, o governo federal tem anunciado a aplicação de recursos para residências definitivas. A União entregou 376 unidades a famílias atingidas, em conjuntos habitacionais que já estavam em construção ou que já existiam. Em outra frente, assinou 500 contratos pelo modelo conhecido como Compra Assistida, no qual os moradores adquirem um imóvel já construído.

Base das casas está sendo concluída no loteamento em Santa Tereza. Mauricio Tonetto / Divulgação

Durante a agenda, Leite também almoçou com líderes regionais e assinou a ordem de início do desassoreamento de rios do Vale do Taquari, que integram o programa Desassorear RS do governo estadual.