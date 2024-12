Três homens morrem em abordagem da Brigada Militar em Viamão

Três homens morreram em abordagem da Brigada Militar durante a madrugada deste domingo (8) no bairro Valença, em Viamão, na Região Metropolitana. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.

De acordo com a corporação, os homens estariam a pé e armados no bairro Valença e teriam disparado contra os policiais ao receber voz de abordagem por volta de 1h30min.

Dois homens foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas um morreu no trajeto ao hospital. Segundo a BM, os mortos tinham 18, 25 e 28 anos. O que sobreviveu tem 23 anos. Um deles teria relação com uma facção criminosa.

A BM apreendeu as pistolas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Viamão. Zero Hora tenta contato com o delegado para mais detalhes sobre a ocorrência.