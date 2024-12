Homem é preso com plantação caseira de maconha em Fontoura Xavier

Policiais flagraram cinco pés da planta in natura na casa do homem.

Um homem foi preso em flagrante com uma plantação caseira de maconha na noite de sábado (7), em Fontoura Xavier , município de cerca de 10 mil habitantes do norte gaúcho.

Além da planta in natura, a polícia encontrou uma porção já seca e pronta para ser comercializada na casa do suspeito, que fica na Avenida 25 de Abril, na zona rural do município.