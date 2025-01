Venezuelano procurado pela Interpol é preso pela PF em Erechim

Um venezuelano procurado pela Interpol foi preso pela Polícia Federal na tarde desta terça-feira (14), em Erechim , no norte gaúcho. O homem era procurado em seu país por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito e associação criminosa .

Segundo a Polícia Federal, o homem foi flagrado cometendo os crimes na Venezuela em 2019. Na ocasião, durante um confronto com autoridades venezuelanas, ele e comparsas, que atuavam em um grupo criminoso na região do Estado de Monágas, conseguiram fugir e abandonaram armas de fogo de diferentes calibres e uma grande quantidade de maconha.

Na fuga, ele conseguiu entrar no Brasil por Pacaraima, município ao norte do Estado de Roraima, chegou a pedir e ter reconhecido o refúgio. Anos depois, em 2024, o nome foi colocado no rol de procurados internacionais da Interpol.