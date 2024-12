Acidente deixa 14 pessoas feridas no norte do RS

Colisão foi no km 6 da RS-404 por volta das 23h51min. Corpo de Bombeiros de Sarandi / Divulgação

Um acidente envolvendo três veículos no fim da noite de sábado (7) deixou 14 pessoas feridas na RS-404, em Sarandi, no norte do RS. O fato aconteceu por volta das 23h51, no quilômetro 6 da rodovia.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo Toyota Corolla que trafegava no sentido Sarandi/Rondinha, invadiu a pista contrária durante uma ultrapassagem.

Um Ford Focus, que trafegava no sentido oposto, teve que desviar. Com a manobra, o carro saiu da pista e colidiu com uma árvore.

Um terceiro veículo, um Dodge Journey, que vinha logo atrás, não conseguiu desviar do Toyota Corolla – os dois colidiram frontalmente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Sarandi, que também atendeu a ocorrência, quatro pessoas estavam no carro suspeito de causar o acidente: um casal de adultos, que estava nos bancos da frente, e um idoso e uma idosa, que estavam no banco de trás.

No Ford Focus, estavam quatro pessoas, um homem e uma mulher, além de uma criança e uma adolescente. Um total de seis pessoas estavam no terceiro carro, o Dodge Journey, incluindo duas crianças de colo.

As 14 vítimas receberam atendimento e foram encaminhadas ao Hospital Comunitário de Sarandi, todas com ferimentos leves.