Chuva intensa provoca alagamento em ruas de Panambi

A chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul provocou alagamentos em Panambi , na Região Noroeste, durante a madrugada deste sábado (7). Com dificuldade de vazão, a água subiu em pelo menos seis ruas da cidade , mas ninguém precisou sair de casa.

De acordo com a Defesa Civil do município, alguns medidores chegaram a marcar mais de 160 milímetros de chuva até as 17h. As autoridades também monitoram o nível do Rio Fiuza, que subiu em alguns pontos e ultrapassou o leito.