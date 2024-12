Defesa Civil alerta para chuvas intensas e temporais em Passo Fundo e região

A Defesa Civil alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira (6) e sábado (7) em Passo Fundo e no norte do Estado .

Principais recomendações

Previsão do Tempo

No alerta de risco meteorológico, a Defesa Civil estadual traz um panorama do tempo para esta sexta-feira e fim de semana.

Na sexta-feira (6), um sistema de baixa pressão aliado a uma frente fria e o aporte de calor e umidade vindos do norte do país contribuem para instabilidades.

A tendência é de chuva moderada a pontualmente forte acompanhada de descargas elétricas e temporais isolados com eventual queda de granizo e rajadas de vento em todo o Rio Grande do Sul.

No sábado (7), as instabilidades com chuva intensa e persistente acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e temporais isolados atuam na metade norte do Estado.