Preso policial militar que jogou homem da ponte em São Paulo

Gravação mostra momento em que policial militar joga um homem do alto de uma ponte. Redes sociais / Reprodução

Foi preso nesta quinta-feira (5) o policial militar apontado como o responsável por jogar um entregador de uma ponte na zona sul de São Paulo, no último domingo (1°).

Luan Felipe Alves teve a prisão decretada pela Justiça Militar após a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo entrar com o pedido na quarta-feira (4).

Com a decretação da prisão, ele será encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista, após realização de exames no IML.

Os crimes inicialmente imputados ao soldado são lesão corporal e violência arbitrária, todos previstos no Código Penal Militar.

A reportagem do g1 tenta o contato com a defesa do policial.

Pedido de prisão

De acordo com o g1, o pedido de prisão de Luan tem seis páginas e foi assinado pelo capitão Manoel Flavio de Carvalho Barros, encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM). No documento, o oficial narra o início da ocorrência, com a perseguição a motociclistas. Em seguida, destaca cinco fotos feitas a partir de câmeras de segurança, que mostram a parte final da ação, quando o homem é jogado do alto da ponte.

O encarregado do inquérito, então, diz que, ao ser questionado sobre a cena, o soldado se reconhece e diz que “a projeção seria realizada ao solo”, ou seja, que o objetivo era jogar o homem no chão.

No parágrafo seguinte, o responsável pelo inquérito se dirige diretamente ao juiz:

“Excelência, não há como acolher as declarações apresentadas pelo investigado, pois as imagens largamente difundidas e materializadas no presente feito demonstram conduta errante e inaceitável a quem deveria proteger a integridade de outrem e fazer cumprir a lei”.

O encarregado do inquérito termina dizendo que a prisão é a única forma de retomar a hierarquia e a disciplina e manter a ordem pública e social.

O caso

Na madrugada da última segunda-feira (2), um homem foi arremessado de uma ponte por um policial militar na Vila Clara, zona sul de São Paulo. O ato foi capturado em vídeo. Apesar da queda, o homem sobreviveu e foi socorrido por pessoas em situação de rua.

Na terça-feira (3), a corporação instaurou um inquérito policial militar e afastou 13 policiais envolvidos na ocorrência — as identidades dos envolvidos não foram reveladas. Os agentes são do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Diadema, Região Metropolitana.

Segundo a corporação, os PMs fizeram o registro no sistema operacional da polícia de uma perseguição por cerca de dois quilômetros a uma moto com dois homens considerados suspeitos, mas sem mencionar qualquer arremesso de viaduto. O caso só veio à tona após a divulgação das imagens da ocorrência.

Histórico

Luan Felipe Alves já possui um indiciamento por homicídio, após um homem morrer com 12 tiros, em Diadema, no ano passado.