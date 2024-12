Corregedoria pede prisão de policial militar que jogou homem de ponte durante abordagem

Gravação mostra momento em que policial militar joga um homem do alto de uma ponte.

A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo pediu na quarta-feira (4) a prisão do policial militar que jogou um homem de cima de uma ponte em São Paulo. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (2) durante uma abordagem policial no bairro de Cidade Adhemar, na zona sul da capital paulista.