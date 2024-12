Investigação Notícia

Polícia localiza motorista suspeito de atropelar motociclista na RS-239, em Parobé

Camionete Toyota SW4 estava escondida em uma garagem de uma residência no bairro Residencial Azaleia, em Parobé. O veículo apresentava sinais evidentes de colisão. A vítima, Tales Secco Lahm, 28 anos, morreu no local do acidente

02/12/2024 - 13h06min Atualizada em 02/12/2024 - 13h09min Compartilhar Compartilhar