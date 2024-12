Um acidente na RS-239, em Parobé, no Vale do Paranhana, causou a morte de um motociclista na madrugada deste domingo (1º). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima tinha 28 anos — o nome do condutor não foi divulgado até o momento. A colisão aconteceu no quilômetro 48 da rodovia.