Motorista é preso após fugir de blitz em Caxias do Sul

Oito veículos foram recolhidos ao guincho. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A operação contra a perturbação do sossego público, realizada durante a tarde e noite deste domingo (1°) em Caxias do Sul, resultou em 76 abordagens. Equipes da Fiscalização de Trânsito, Brigada Militar (BM) e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) abordaram os motoristas na Rua João Nichele, no bairro Cinquentenário, entre 15h e 21h.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, o motorista de um Gol, que não teve a idade divulgada, fugiu da blitz avançando contra os agentes. Ele foi abordado pela Brigada Militar na região do bairro Desvio Rizzo e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia e o carro removido ao guincho.

Durante a operação, quatro condutores foram flagrados sob efeito de álcool ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Algumas motocicletas de Bento Gonçalves, Farroupilha e outras cidades da região foram abordadas com irregularidades. Um condutor menor de idade tentou fugir da abordagem e uma motocicleta foi abordada com a placa de identificação móvel para impedir a visualização.