Identificado casal executado em frente a um posto de combustíveis em Paraí

Maciel Juncoski, 28 anos, e Rafaela Comin, 24, são as vítimas do duplo homicídio ocorrido na tarde deste domingo (1º), em Paraí. O casal foi morto a tiros em um posto de combustível localizado na Avenida Castelo Branco, próximo à prefeitura. Os atos fúnebres do casal, que era morador de Paraí, ainda não foram divulgados.

Conforme o delegado de Polícia Civil Tiago Baldin, responsável pela investigação do caso, duas pessoas chegaram em uma moto no posto, logo após do casal. O caroneiro desceu e executou Maciel e Rafaela, que morreram no local. Os criminosos fugiram.