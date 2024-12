Casal é executado em frente a um posto de combustíveis em Paraí, na Serra

Conforme informações da Brigada Militar (BM), o crime ocorreu por volta das 17h30min, na Rua Padre Felix Busatta, quando o casal chegava ao posto. Imagens das câmeras de monitoramento do local mostram quando duas pessoas chegam em uma motocicleta e disparam diversas vezes contra as duas vítimas , que também estavam em uma moto. Ambos receberam atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos.

As circunstâncias do duplo homicídio ainda não foram confirmadas, mas a BM fazia buscas na região para localizar os autores do crime. A Polícia Civil também está acompanhando as investigações. Até a publicação desta reportagem, os nomes das vítimas não haviam sido divulgados.